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Si no se mide lo que se hace, no se puede dirigir
y si no se puede dirigir, no se puede mejorar.
Peter Drucker
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Peter Drucker
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